Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, güvenlik güçleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.