Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, güvenlik güçleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, güvenlik güçleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.
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