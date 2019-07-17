Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşler, gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Cenaze törenine, Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan Alevi Dedesi Zeynel Batar “Olaya sebebiyet verenlere bin kere lanet olsun. Bu masumlara kıyanlara lanet olsun” dedi. Baba Ekber Güloğlu’nu Vali Sonel, anne Cevriye Güloğlu’nu yakınları teselli etmeye çalıştı.

Türkiye’nin büyük üzüntüyle karşıladığı Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü, terör yandaşı HDP’nin ikiyüzlülüğünü bir defa daha ortaya çıkardı.

ODTÜ’deki kavaklar için eylem yapan öğrencilere destek çıkan, Muğla Dalaman’da sabotaja kurban giden agaçlar için “Doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz. Doğa, ormanlar, eko-sistem savaşların bir parçası olamaz, olmamalıdır” diye açıklama yapan HDP, PKK’nın katlettiği iki kardeşin dramına sessiz kaldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli sosyal medya hesaplarından tek kelime mesaj yazmazken, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da olayı PKK’nın adını bile anmadan kınadı. “Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu adlı çocuklarımız yaşamını yitirmiştir. Ailesi başta olmak üzere tüm Dersim halkının başı sağolsun” ifadesini kullanan Maçoğlu’nun PKK’dan bahsetmemesi büyük tepki topladı. Aynı Maçoğlu, küçük çocukların cenaze namazlarına katıldı.

HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun gündeminde ise ODTÜ kesilmesi planlanan kavaklar vardı. Ağaçlar için birçok mesaj paylaşan Kerestecioğlu çocukların adını bile anmadı. PKK’nın Dalaman’daki sabotajı için “Ağaca, suya, doğaya saldırmak da halka düşman olmaktır” diyen HDP’li Ahmet Şık da çocuklarla ilgili tek kelime etmedi.

AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Gözyaşlarına hâkim olamayan çocukların babası Ekber Güloğlu’nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Ayaz ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu’dan geriye, pazar günü birbirlerine sarılırken çekildikleri görüntüler kaldı.