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Bakanlık açıkladı! Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
17.07.2019 - 14:11 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta; bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi."
Etiketler : bakanlık,açıklama,drone,
637594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637594.aspx
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