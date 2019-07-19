Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türk Silahla Kuvvetleri (TSK), terörle mücadelede tarihin en önemli başarılarına imza atmaya devam ediyor. Pençe 1 ve Pençe 2 ile Irak’ın kuzeyinde terör temizliğini sürdüren Mehmetçiğin hedefi “Girilemez” denilen Kandil’den PKK’yı söküp atmak. Ankara’nın bir gözü de YPG/PYD’nin yuvalandığı Suriye’nin kuzeyinde. TSK, Fırat’ın doğusunda terör örgütünün işgal ederek yuvalandığı bölgeleri hainlerden temizleyerek toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için operasyon hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son günlerde sınır bölgesine yoğun bir askerî sevkiyat gerçekleştiren TSK’nın Suriye sınırına intikali dün de sürdü.

KOMANDOLAR SICAK BÖLGEDE

Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Hassa ilçesine ulaştı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi. Komandolar ve mühimmatların, sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE PANİK

Suriye sınırında son günlerde artan askerî hareketlilik, terör örgütü YPG/PYD’nin işgali altındaki Fırat’ın doğusuna yönelik ‘askeri operasyon sinyali’ olarak değerlendiriliyor. TSK’nın bölgedeki askerî sevkiyatı terör örgütünde de paniğe sebep oldu. PKK’ya yakın yayın organları, YPG’nin kendisine bağlı terörist grupları sınır hattına kaydırdığını ve örgütün işgali altındaki Ayn İsa, Haseke, Tel Abyad ve Ayn el-Arap bölgelerinde hendekler kazıp, tüneler açmaya başladığını belirtiyor.

AKAR SIFIR NOKTASINDA

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Hatay’daki birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’ni de ziyaret eden Akar “Bir an önce bölgede huzuru ve sükûnu sağlayacağız, herkesin çoluğu, çocuğuyla evlerine rahat ve huzur içinde dönmesini ve yaşamasını sağlayacağız” dedi.

PKK ALGI PEŞİNDE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Pençe Harekâtı ile çocuk katili PKK’ya ağır darbe vuruyor. Mehmetçik karşısında çaresiz kalan hain örgüt, özellikle Irak’ın kuzeyinde yayın yapan kendisine yakın internet siteleri üzerinden “TSK bölgedeki sivillere zarar veriyor” yalanıyla algı oluşturmaya çalışıyor. En son Tunceli’de biri dört, diğeri sekiz yaşında iki kardeşi katleden PKK/KCK’ya yakın bazı sözde sivil toplum örgütü üyeleri de TSK’nın başarılı operasyonlarına karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıya açıklamalarıyla katkı vermeye çabalıyor. Eli kanlı örgütün yalan haberlere sıklıkla başvurduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, TSK’nın sivil yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin harekâtlarını icra ettiğini, bu tür haber ve yorumların olumsuz algı oluşturmak, Türkiye’yi uluslararası platformlarda zor durumda bırakmak için maksatlı olarak yapıldığını kaydetti.

JETLER KANDİL'İ VURDU

Terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içi ve yurt dışında yürütülen başarılı operasyonlarla örgüte ağır darbe vuruluyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Harekâtta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda ise beş kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 40 kilograma yakın patlayıcı ele geçirildi. Siirt’in Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı’nın Gezer Tepe mevkiinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda da biksi makineli tüfek ile 50 fişek, 10 roketatar mühimmatı ve 10 sevk fişeği bulundu.