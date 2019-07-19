Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan Karacak'a yönelik hava harekatında sadece teröristlere ait tesislerin hedef alındığı bildirildi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
19.07.2019 - 09:34 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.
Etiketler : kuzey,ırak,hava harekatı,
638037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638037.aspx
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