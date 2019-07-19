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MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
19.07.2019 - 10:46 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Etiketler : terörist,
638068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638068.aspx
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