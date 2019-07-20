Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."
YÖK Başkanı Saraç'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
20.07.2019 - 09:44 | Son Güncelleme: 20.07.2019 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
Kaynak: İHA
Etiketler : Yekta Saraç,YÖK,Kıbrıs Barış Harekatı,
638294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638294.aspx
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