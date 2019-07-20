Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
 
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." 