Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Çıplak Ada batısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 15 erkek, 10 kadın, 15 çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz mülteciler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanında yetkililere teslim edildi.
Ayvalık’ta 40 düzensiz göçmen yakalandı
20.07.2019 - 14:31 | Son Güncelleme: 20.07.2019 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 40 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.
Etiketler : Ayvalık,
638357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638357.aspx
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