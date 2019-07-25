Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilen ve cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye’ye geldi.

Atilla’yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla’yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı. Bakan Albayrak burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan Kardeş’imiz, sağ salim ülkesine geldi, ailesi ile buluştu. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla Kardeş’imizin şahsında, ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğine, o evlatları yetiştiren ne güzel anne, babaların olduğuna bir defa daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah hepsinden razı olsun, tüm analarımızdan, babalarımızdan, Hakan Kardeş’imizden, eşinden ve ailesinden... Hepsine hayırlı, mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hakan Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti