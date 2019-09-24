Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Buna göre, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesine rağmen, Yargıtay Ceza Dairelerine gelen dosya sayısında yüzde 0,7’lik, hukuk dairelerinde de yüzde 1,5’lik oranında bir artış olduğu tespit edildi. Danıştay dava dairelerine gelen dosya sayısı 10 yıl önce 273 bin 608 iken, bu rakam yüzde 10,5’lik artış göstererek, 302 bin 376’ya ulaştı.



DAVA SAYISI 7 MİLYON

Adli ve idari mahkemelerine 10 yıl önce gelen dava sayısı 6 milyon 211 bin 965 iken, bu rakam bu yıl 7 milyon 369 bin 647’e çıktı. Başsavcılıklara gelen dosya sayısında ise yüzde 52 artış olması dikkat çekti. Başsavcılıklara bu yıl 9 milyon 252 bin 208 dosya geldi. Ataması yapılan hâkim ve savcılar yargıya can suyu olurken, bu sayede bir hâkime düşen dava sayısında yüzde 25,9’luk azalış gözlemlendi. 10 yıl önce bir hâkime düşen dava sayısı 1.001 iken, rakam bu yıl 742’e indi. Analize göre, Ağır Ceza Mahkemelerinde karar verme oranı yüzde 54,8, icra ceza mahkemelerinde ise yüzde 61’e gerilerken, Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde yüzde 59,8’a, Asliye Ceza Mahkemelerinde de yüzde 54,1’e yükseldi. Bu kapsamda, toplamda 4 milyon 207 bin 127 dava karara bağlandı.