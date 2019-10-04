Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan üç sene, altı ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder’in başvurusunu görüştü. Genel Kurul, Önder’in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.