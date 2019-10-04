“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan üç sene, altı ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder’in başvurusunu görüştü. Genel Kurul, Önder’in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.
AYM, terör propagandasını ifade özgürlüğü saydı
04.10.2019 - 04:40 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 04:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar sebebiyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûm edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.
Etiketler : aym,anayasa mahkemesi,sırrı süreyya önder,
654191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654191.aspx
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