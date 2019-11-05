Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad’da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildiren bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi.”
MSB: '11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS tarafından imha edildi'
05.11.2019 - 16:29 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad’da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad’da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildiren bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,el yapımı uçak mühimmatı,sas timler imha,
660765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660765.aspx
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