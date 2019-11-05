Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad’da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildiren bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi.”