Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - CHP’li önemli bir siyasetçinin 9 Kasım’da Külliye’ye çıktığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Senin genel başkan olman lazım. Ben de destek olurum” dediği iddia edildi. Böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haberle kurultay öncesinde rakiplerine gözdağı vermeyi amaçladığı belirtildi.

CHP kulislerinde dün bütün gün Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın gündeme getirdiği iddialar konuşuldu. Turan’ın ‘Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak’ diyerek ‘Hedef şaşırtmış’ olabileceği, bu bilginin ‘Doğru olmasa’ bile Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bilinçli olarak sızdırıldığı ve gazetenin de özellikle seçildiği yorumları yapıldı. Külliye’de herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediği belirlenirken CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun 2020 Nisan ayında yapılması öngörülen kurultay öncesinde, bu yolla ‘Muhtemel rakiplerinin önünü kestiğini’, karşısına çıkacak her adayın bundan sonra ‘Sarayın adamı’ olarak görüleceği değerlendirmelerine sebep oldu.



İNCE’DEN SENARYO İMASI

Kulislerde, Cumhurbaşkanı ile görüşen kişinin Metin Feyzioğlu, Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol veya Muharrem İnce olabileceği iddia edildi. İnce, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Yakın tarihte görüşmem olmadı, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde görüşmüştüm sadece. Bu görüşen kişi kimdir, Rahmi Turan hemen açıklamalıdır. Ama telefonlarını kapatıp Londra’ya gittiğini öğrendim. Herkesi zan altında bırakmıştır. Eğer yazdıkları doğruysa, CHP yönetimi derhal bulmalı ve disiplin süreci başlatılmalıdır. Yumuşak açıklamalarla geçiştirilemez. Aksi halde bir senaryo yazıldığı akla gelir ve kimin bundan yarar göreceği sorusu akla gelir.” Erol da yine birilerinin CHP’yi karıştırmak istediğini belirterek “CHP geleneğinden ve kültüründen gelen hiç kimse Saray kapılarında kendi geleceği ile ilgili bir beklentiye girecek kadar haysiyetsiz değildir. Rahmi Turan’ın haberini yorumlamak yerine bu ismi açıklamasını partililer olarak talep ediyoruz” diyerek Turan’a çağrıda bulundu.



“DERHÂL ORTAYA ÇIKARILMALI”

Feyzioğlu ile ilgi iddialar ise ‘CHP üyesi olmadığı’ gerekçesiyle gerçekçi bulunmadı. Feyzioğlu, “Ben görüşmedim. Siyaset yapmak da istemiyorum. Bir yıl önce de CHP’den istifa ettim” dedi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, iddiayı doğru kabul edip “Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yapmalı. Genel Başkan’ımızın nasıl etkili bir siyaset yaptığı ortaya çıkmaktadır “ diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen ise “9 Kasım günü Saray’ın huzuruna çıkan ve CHP’nin başına geçme pazarlığı yapan çok ünlü siyasetçi kimdir? CHP’nin en önemli işi, bu zat her kimse bulup ortaya çıkarmaktır. Gerisi CHP Yüksek Disiplin Kurulunun işidir” ifadelerini kullandı.



Ateş CHP’den ihraç edildi

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Ateş, yaptığı açıklamada, Disiplin Kurulu’nca “ihracına ilişkin tebliğ”in kendisine yapıldığını söyledi. İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, “Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP’lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP’nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kuruluna yapacağım” dedi. Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında “CHP’nin FETÖ’ye teslim olduğu” iddiasında bulunmuştu.