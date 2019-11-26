Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Al-Saqri ağının yöneticilerinin sosyal medya hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımı konusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştığı değerlendirilen H. H. isimli şahıs operasyonla yakalandı. Silahlı terör örgütü ne üye olma suçu kapsamında gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEAŞ'ın patlayıcı uzmanı Gaziantep'te yakalandı
26.11.2019 - 18:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın patlayıcı ve silah uzmanı yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,Gaziantep,
665118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665118.aspx
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