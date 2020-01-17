Erdoğan, beklenen af kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları;
∂ Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.
∂ İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.
∂ 270 bin dosyadan 231 bini uzlaşmayla sonuçlandı.
∂ Geçen yıl yargılamada hedef süre uygulamasını başlattık. Soruşturmalarda yüzde 74, yargılamada ise yüzde 80’inde hedef sürelere uyuluyor.
Af kanunu yakında geliyor
17.01.2020 - 02:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı”na iştirak ederek katılımcılara hitap etti.
Erdoğan, beklenen af kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları;
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675532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675532.aspx
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