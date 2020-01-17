Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu medya temsilcileriyle bir araya geldi. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) 2019 çalışmalarını ve planlanan 2020 faaliyetlerini anlattı. Malkoç özetle şu değerlendirmeleri yaptı: Kamu Denetçiliği Kurumunu 2013 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süre zarfında 80 bin 535 yazılı şikâyet aldık. Bunlar, belediyelerden eğitime, sağlıktan sosyal güvenliğe kadar değişik konularda. 2019’da 20 bin 968 başvuru almışız, verdiğimiz karar sayısı 21 bin 170. Aldığımız şikâyetten daha fazla karar vermişiz. KDK’nin tavsiye kararları çok etkili. Avrupa’da ombudsmanın kararlarına uyma oranı yüzde 80. Gayretlerimizin sonucunda 2019’da Türkiye’de bu oran yüzde 75’e ulaştı. Noterlerin 1 Şubat’tan itibaren kredi kartıyla ödemeleri kabul etmeye başlayacak olması da KDK’nın tavsiye kararının bir sonucu. Çocuk tesliminde hak ihlalleri ve yoksulluk nafakası, kadına, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin mekanizmaların daha verimli çalıştırılması ile hayvan hakları konusunda raporlar hazırladık. Niyetimiz 2020 yılını ‘iyi yönetim ilkeleri yılı’ olarak ilan etmek. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı’mızla da görüşmelerimiz var. Bu çalışmayı Cumhurbaşkanlığındaki kurullarla yürütmek istiyoruz. Aynı zamanda “İyi Yönetim İlkeleri Rehberi”ni hazırladık. 100 üniversitede ‘ombudsmanlık topluluğu’ kurduk. Sayın Cumhurbaşkanı’mız hangi genelgeyi çıkarırsa çıkarsın, hangi idari düzenlemeyi yaparsa yapsın, Parlamento hangi Anayasa veya yasa değişikliğini yaparsa yapsın; idarecinin zihninde bir değişiklik olmuyorsa o yasaların uygulanması çok zor oluyor. Bu nedenle vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için gösterilen bu çabaların uygulanıp uygulanmadığını yerinde inceliyoruz. İyi yönetim ilkelerini bütün yöneticilere, çalışanlara benimsetmeyi hedefliyoruz.

Malkoç, hangi kamu görevlisi olursa olsun vatandaşa güler yüzlü davranmak zorunda olduğunu da söyledi.