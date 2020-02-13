Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan ziyaretinde gösterdiği samimi ev sahipliği için Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı nedeniyle bulunduğumuz İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin değerli eşi Samina Alvi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Gösterdiği samimi ev sahipliği için teşekkür ederim."