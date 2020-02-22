Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Hanau şehrinde 5’i Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı terör saldırısının şahitleri, o gecenin dehşetini hâlâ unutamıyor. Terör saldırısının gerçekleştiği kafenin karşısındaki büfenin sahibi Özkan Rutbil, silah seslerinin duyulmasıyla olay yerine koştuklarını ancak saldırganı yakalayamadıklarını söyledi. Rutbil, olay anını şu sözlerle anlattı: Karşı tarafta kaynım çalışıyordu. Saldırıya uğrayan kafe de benim çok yakın arkadaşım olan ve olayda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz’ün dükkânıydı. İlk kurşun sesi geldikten sonra olaya müdahale etmek için hemen karşıya koştuk. İçeri girdiğimizde, Sedat kardeşim vurulmuş vaziyetteydi ve içeride yatıyordu. Yan tarafa baktık, herkes şoktaydı, kaynım şoktaydı, konuşacak vaziyette değillerdi.” Saldırganı kaçarken arkadan gördüğünü ancak televizyonda “Öldü” diye gösterilen Tobias R’ye benzemediğini söyleyen Rutbil “Şunu söylemem gerek; Almanya’da şu an televizyonlarda gösterdikleri şahısla bizim gördüğümüz şahıs kesinlikle aynı değil. Bundan çok eminim. Yüzünü görmesem bile saçlarından olsun, kesinlikle gösterdikleri şahıs değil” ifadelerini kullandı. Rutbil, ülkede can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Saldırının gerçekleştiği kafenin karşısındaki binada oturan ve olayın hemen ardından çekip paylaştığı videoları çok ses getiren Polonya asıllı Susanna Kopec de “Çok korkuyorum. O kafede ben de olabilirdim. Irkçılık yüzünden öldüler” diye konuştu. Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti. “Hanau’daki eylem, ırkçı terör saldırısıdır” diyen Seehofer, saldırıdan sonra Türklerle görüştüğünü, güvenlerini kazanmak için onlara verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerektiğini dile getirdi.