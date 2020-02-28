İdlib üzerinden provokasyon yapan, 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. 81 ilde çalışmalar devam ediyor.
Sosyal medyada İdlib provokasyonu yapan 91 hesap tespit edildi
28.02.2020 - 01:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib üzerinden provokasyon yapan, 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. 81 ilde çalışmalar devam ediyor.
Etiketler : idlib,sosyal medya,
684502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684502.aspx
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