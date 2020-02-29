Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO, Türkiye’nin talebi üzerine Brüksel’deki ana karargâhında olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile akşam Suriye’deki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıda Suriye’deki ciddi güvenlik durumuyla ilgili müttefikleri bilgilendirdiğini aktardı.

Stoltenberg “Müttefikler, İdlib’deki saldırı sonucu hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Müttefikler, Suriye rejimi ve Rusya’nın İdlib’de devam ettirdiği hava saldırılarını kınıyor ve bu saldırıları durdurmaları, uluslararası hukuka uygun davranmaları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) barışçıl çözümünü desteklemeleri çağrısında bulunuyor. Bu tehlikeli duruma bir son verilmeli ve 2018’deki ateşkese acilen geri dönülmeli. Bu bölgede kötüye giden durumun önüne geçilmeli. İdlib’de mahsur kalanlara ulaşım sağlanmalı” dedi.

Toplantıda Türkiye ile dayanışmalarını dile getirdiklerini belirten Stoltenberg “Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Türkiye aynı zamanda Suriye’deki çatışmadan en derin şekilde etkilenen NATO müttefikidir. Çok sayıda terör saldırısına maruz kalmış ve milyonlarca mülteciye kapılarını açmıştır. NATO Türkiye’ye çeşitli şekillerde destek vermeye devam ediyor” diyerek buna örnek olarak “hava savunmasının güçlendirilmesini” gösterdi. Stoltenberg, İttifakın güney doğu sınırındaki durumu izlemeye devam edeceklerini de vurguladı.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Batılı müttefiklerinden somut destek beklentisine ilişkin bir soru üzerine “NATO hâlihazırda Türkiye’ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor” değerlendirmesinde bulundu. Stoltenberg, Rusya ve Esad rejimine BM öncülüğündeki siyasi çözüme dâhil olmaları çağrısında bulundu.