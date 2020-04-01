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Bakan Kurum'dan 65 yaş üstü açıklaması
01.04.2020 - 11:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."
Etiketler : bakan kurum,açıklama,65 yaş üstü,
692934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692934.aspx
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