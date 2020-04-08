Millî Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor. Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında birlik, karargâh ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı, orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda belirlenen orduevi ve misafirhanelerdeki boş odalar Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın talimatıyla sağlık çalışanlarının hizmetine açıldı. Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevinde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı. Sağlık çalışanlarının söz konusu uygulamadan yararlanmaya başladığı öğrenildi.
Orduevleri kapılarını sağlıkçılara açtı
08.04.2020 - 04:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Selimiye Astsubay Orduevi, deniz ve hava harp okullarının misafirhaneleri, Büyükçekmece Orduevinde toplam 254 oda özel olarak sağlık çalışanlarına ayrıldı.
Etiketler : orduevi,
694733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694733.aspx
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