Edinilen göre bilgilere göre, Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.
Üretimi gerçekleştiren kişiler hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Ankara'da 30 bin kaçak maske ele geçirildi
08.04.2020 - 06:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 06:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin kaçak maske ele geçirildi.
Edinilen göre bilgilere göre, Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.
Etiketler : ankara,kaçak maske,maske,
694752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694752.aspx
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