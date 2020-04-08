Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sağlıkta şiddeti önlemeye dair yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Değerli vekillerim, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.