Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sağlıkta şiddeti önlemeye dair yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Değerli vekillerim, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Yasa teklifi ile sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz
08.04.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personeline güvence sunma hazırlığında olan yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
694908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694908.aspx
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