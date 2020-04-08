MSB: "Covid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova’ya ulaştı. Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı."
MSB duyurdu: Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova'ya ulaştı
08.04.2020 - 18:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Covid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova’ya ulaştı. Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı."
Etiketler : kosova,koronavirüs,
694922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694922.aspx
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