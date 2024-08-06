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7 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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7 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da pitbull cinsi köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Yakınları tarafından köpeğin ağzından alınan çocuk hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpek barınağa götürüldü.

Ortaca Yerbelen Mahallesi’nde evlerinden markete giden Serpil- Reşat Döner çiftinin 7 yaşındaki çocukları Osman Döner’e, mahallede yediemin deposu olarak kullanılan iş yerinde bulunan ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek saldırdı. Gürültü ve çığlıklara koşan çevre sakinleri ve çocuğun ailesi köpeğin ağzından 7 yaşındaki çocuğu zorlukla kurtardı.

TRAVMA YAŞADI

Vücudunun değişik yerlerinde ağır ısırık yarası olan çocuk bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ortaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuğun köpek ısırığının oluşturduğu yaraların yanında ciddi bir travma yaşadığı belirtildi.

Artık ülke genelinde yaşanan bu tür köpek saldırılarının son bulmasını isteyen anne Serpil Döner, çocuğuna saldıran köpeğin başıboş olduğunu belirterek, insanları ve bu tür olayları görmezden gelip sadece ‘hayvan hakkı’ adı altında saldırgan köpekleri savunanlara sitem etti. Çocuğunun kol ve bacaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaralar olduğunu belirten anne Dönmez, ciddi bir sorun olan köpek sorunu ve köpek saldırılarının son bulmasını istedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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