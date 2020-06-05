Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik"

Erdoğan, "Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik." dedi.

"Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz." diye konuştu.