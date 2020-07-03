Şanlıurfa Valiliğin yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Haliliye'de 23, Eyyibiye'de 4, Karaköprü'de 19, Suruç'ta 6, Siverek'te 2, Viranşehir'de 10 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 49 evdeki karantina ise sona erdirildi.
65 ev karantinaya alındı
03.07.2020 - 00:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğin yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Haliliye'de 23, Eyyibiye'de 4, Karaköprü'de 19, Suruç'ta 6, Siverek'te 2, Viranşehir'de 10 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,karantina,ev,
715242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715242.aspx
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