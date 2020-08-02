İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi için rapor talimatı
02.08.2020 - 13:43 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat verdiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Altun,cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,psikoloji eğitimi,
722244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722244.aspx
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