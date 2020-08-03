Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 27 Temmuz - 02 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 27 Temmuz - 02 Ağustos 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; 16,74 gram esrar maddesi, 6,89 gram eroin maddesi, 16,96 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 2 bin 330 paket kaçak sigara, 33 adet kaçak cep telefonu, bin 50 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiş; 1 adet nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 25 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli asayiş, 1 şüpheli ise terör suçundan gözaltına alınmış olup ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.