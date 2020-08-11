Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 150 adet (7.62) mm fişek, 150 adet (5.56) mm fişek ele geçirildiği kaydedildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
11.08.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,İçişleri Bakanlığı,Van,story_,
724193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724193.aspx
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