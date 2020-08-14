İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı."
İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı
14.08.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı."
Etiketler : içişleri bakanlığı,
724893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724893.aspx
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