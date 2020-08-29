Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DHKP-C hücre evinde yakalanan Nuriye Gülmen için ortalığı ayağa kaldıran CHP’liler, şimdi de Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’u adliyeye sokan ve cezaevinde terör örgütünün talimatıyla eylemde ölen avukat Ebru Timtik’e sahip çıktı.

Terör örgütü DHKP-C’ye karşı yürütülen soruşturma kapsamında Halkın Hukuk Bürosuna gerçekleştirilen operasyonda örgütün Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la birlikte avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik gizli bölmede yakalandı. Timtik’in, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki odasında avukat cübbesi giymiş DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi olayıyla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Ebru Timtik, Yayla ve Doğruyol’un hiçbir aramadan geçmeden adliyeye girmelerine yardım ettiğini öğrenildi. DHKP-C’nin Yurt Dışı Merkez Komitesinin şifreli talimatlarını yurt içinde örgüt üyelerine aktardığı belirlenen Ebru Timtik, Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce, katıldığı biri tele-vizyon kanalında “Berkin Elvan’ın katillerinden hesap soracağız. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz” diyerek tehditler savurdu. ‘Örgüt üyeliği’ suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edildi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA ÖLDÜ

Ebru Timtik, DHKP-C’nin talimatıyla cezaevinde başladığı açlık grevinde önceki gün hayatını kaybetti. HDP ve CHP’li siyasetçi ve gazeteciler, ölümünün ardından DHKP-C’li Timtik’e sahip çıkmak için âdeta birbirleriyle yarıştı. Sosyal medyadan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazeteci yazar Yılmaz Özdil’in paylaşımları tepki çekti.

Avukat Ebru Timtik’in ölümü ardından İstanbul Barosu önünde bir anma töreni düzenlendi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Ahmet Şık da katıldı. Törende bir de saygı duruşu skandalı yaşandı. Törene katılanlar Timtik anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunması büyük tepki aldı.

MUŞ: YAZIKLAR OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medya üzerinden CHP’nin HDP’lilerle birlikte DHKP-C’lileri kahraman ilan etmesine tepki gösterdi. HDP’li Garo Paylan ve CHP’li Gürsel Tekin’in skandal paylaşımlarını hatırlatan Muş açıklamasında “Savcımızı şehit eden DHKP-C terör örgütüyle iltisaklı bir militan öldü. CHP ve HDP hemen bu DHKP-C’liyi kahraman ilan etti. Yazıklar olsun! Asıl kahraman, şehit savcımız Selim Kiraz’dır. Onu şehit eden DHKP-C’ye sahip çıkanlar ise terör örgütünün ideolojik ortaklarıdır” dedi.

BAKAN SOYLU'DAN BARO'YA TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun Dereli’den video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, terörist Ebru Timtik için tören düzenleyip posterli saygı duruşunda bulunan İstanbul Barosu’na sert tepki gösterdi. Soylu özetle şunları söyledi: “Bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu’na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. İstanbul Barosu’nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hâle getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık.”

“Terörle mücadelede stratejimizi değiştirdik” diyen Soylu, “Yurt içi terörist sayısı 400 seviyesinde” bilgisini de verdi.