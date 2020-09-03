Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemiyle 15 aile, çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı. Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Hacire Anne’nin mücadelesi, benzer acıyı yaşayan ailelere örnek oldu. Yüreği evlat hasreti ile yanan annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine her geçen gün katılan aile sayısı artarken, eylem birinci yılını doldurdu. Aileler, yaz, kış, kar, yağmur, koronavirüs salgını ve tehditlere rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları hız kazandı. Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 15 aile, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı. Dört gün süren oturma eyleminin ardından evladına kavuşan anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan da 10 Aralık 2019'da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e sarıldı. Eyleme katılan annelerden Hüsniye Kaya'ya ise müjdeli haber 26 Aralık 2019'da verildi. Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kızına hasret kalan Kaya, 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve teslim olan kızı Mekiye'yi bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü. Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 10 Ocak 2020'de İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

4 YIL SONRA SARILDI

Bingöl'den gelerek 13 Ocak 2020'de oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Metin ve anne Necla Açan, oğluyla 4 Şubat 2020'de bir araya geldi.

MUTLULUKLA SONLANDI

Evlat nöbeti tutan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, 11 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Gevriye Ayhan güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda ile 16 Şubat 2020'de 5 yıllık hasretin ardından kavuşmanın sevincini yaşadı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, 18 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.

Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren anne Muteber Birlik, hasret kaldığı oğluna 25 Şubat 2020'de kavuştu. Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Nur ile annesi Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Emin Alkan'a 27 Şubat 2020'de kavuştu.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi yapan Şahize Altınkaynak'a da büyük bir özlemle beklediği müjdeli haber verildi. Altınkaynak yıllardır hasret kaldığı evladı Halise'ye 27 Şubat 2020'de sarılmanın sevincini yaşadı.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu 9 Mart'ta güvenlik güçlerine teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annesi Naime Dalmış ile 6 yıllık hasretin ardından buluştu. Naime Dalmış, 9 Mart 2020'de kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

'ENGEL'LERİ AŞTILAR

Oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, jandarmanın ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan Ertaş'a (20) 8 aylık hasretin

ardından 9 Temmuz 2020'de kavuştu.

"KIZIMI HDP, PKK İÇİN BÜYÜTMEDİM"

Sekiz yıl önce 13 yaşındayken PKK'lı teröristlerce kaçırılan Şerima'nın annesi Nazlı Sancar "Çocuklarımızı HDP, PKK için büyütmedik, vatanımıza, devletimize hayırlı bir evlat olsunlar diye doğurduk. Bizden ne istiyorlar, evlatlarımızı geri getirsinler. Kızım, gel devlet güçlerimize teslim ol. Artık sensiz yaşayamıyorum, dayanacak gücüm kalmadı. Sen okuyacaktın, savcı, hâkim, doktor olacaktın. Senin yerin orası değil" dedi.

BÜTÜN KESİMLERDEN BÜYÜK DESTEK GELDİ

Tek arzuları, terör örgütünün kendilerinden kopardığı evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her fırsatta ifade ettiği Diyarbakır annelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.

EYLEMLERİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

Diyarbakır anneleri, çocuklarını terör örgütüne kaptıran bütün annelere yaptığı çağrı Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılık buldu. Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat'ta terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı. Anne Maide T, daha sonra Alman yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle Başbakanlık binası önünde eylemine devam etti. Diyarbakır anneleri ile Maide T, 25 Temmuz'da videokonferans yöntemiyle görüştü.



