Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birkaç gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile Türk Tabipler Birliği'ne tepki göstermişti.

Tabipler Birliği'nin, şu anki hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini söyleyen Bahçeli'den bir tepki de bugün geldi.

"DERHAL KAPATILMALI, YÖNETİCİLERDEN HESAP SORULMALI"

Bahçeli yaptığı açıklamalar ile şu ifadeleri kullandı:

"Türk Tabipleri Birliği koronavirüs kadar tehlikelidir, gereği acilen yapılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalı, yöneticilerinden hesap sorulmalıdır.

"DOSYA OLUŞTURULACAK"

Bir heyet oluşturduk, TBB hakkında oluşturulacak dosya savcılıklara verilecektir."