Akar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası, Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkûm olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz." İHA
'Bu utanç vesikası basın tarihinizde bir kara lekedir'
21.09.2020 - 05:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 05:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Yunanistan'da aşırı ırkçı Demokratia gazetesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren manşetine tepki göstererek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Etiketler : hulusi akar,yunanistan erdoğan manşeti,
733322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733322.aspx
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