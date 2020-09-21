Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yunan gazetesinin skandal manşetine suç duyurusu
21.09.2020 - 11:06 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : suç duyurusu,
733386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733386.aspx
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