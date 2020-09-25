Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyareti dolayısıyla enstitü şeref defterini imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi: “Ülkemizin bilim ve savunma teknolojilerindeki öncü kurumlarından olan TÜBİTAK SAGE her yönüyle yerli ve millî bir kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, ülkemizin savunmasına ve ekonomimize büyük katkılarda bulunmaktadır. TÜBİTAK SAGE’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millî savunma teknolojilerimizin gelişmesinde öncü olacağına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve ülkemize büyük katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum.”