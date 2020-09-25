Ziyareti dolayısıyla enstitü şeref defterini imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi: “Ülkemizin bilim ve savunma teknolojilerindeki öncü kurumlarından olan TÜBİTAK SAGE her yönüyle yerli ve millî bir kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, ülkemizin savunmasına ve ekonomimize büyük katkılarda bulunmaktadır. TÜBİTAK SAGE’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millî savunma teknolojilerimizin gelişmesinde öncü olacağına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve ülkemize büyük katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum.”
Bakan Akar, millî mühimmat ve sistemleri inceledi
25.09.2020 - 03:35 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, “millî savunma için millî Ar-Ge” anlayışıyla çalışan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) millî mühimmat ve sistemleri inceledi, enstitü tarafından yürütülen kritik ve önemli savunma sanayi projelerine ilişkin bilgi aldı.
Etiketler : hulusi akar,
734268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734268.aspx
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