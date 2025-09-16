Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Verim düştü, fiyat arttı! Bu yıl bahçede kilosu 600 lira

Verim düştü, fiyat arttı! Bu yıl bahçede kilosu 600 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekonomi Haberleri

Batman'da tarlalarını fıstık bahçelerine dönüştüren üreticiler için hasat zamanı geldi. Sabahın erken saatlerinde bahçeye gidip hasada başlayan çiftçiler, bu yıl yaşanan verim kaybı nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Üreticiler fıstığın kilosunu 600 lira civarına satacak. 

Tarlalarını fıstık bahçelerine dönüştüren Batman'ın Gercüş ilçe merkezi ve köylerindeki çiftçiler, yıl boyunca yoğun çaba harcadıkları fıstık ağaçlarının hasadını yapıyor. Fıstık üreticileri sabahın erken saatlerinde bahçelere giderek fıstıkları topladıktan sonra fıstık tesisine getirip ayıklıyorlar. İlçede yeni kurulan makine sayesinde fıstık üreticileri de rahata kavuştu. Yeni kurulan fıstık tesisinde fıstıklar kabuklarından ayrılarak ayıklanıyor.

Verim düştü, fiyat arttı! Bu yıl bahçede kilosu 600 lira - 1. Resim

KURUTULDUKTAN SONRA AYIKLANIYOR

Fıstık hasadına başladıklarını dile getiren Edip Turgut, ''Gercüş ilçesinde 9. ayda fıstık hasadına başlanıyor. Genelde sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerine gidip fıstıklarımızı topluyor, daha sonrada yeni açılan tesiste fıstıklarımızı makineden geçiriyoruz. Bu tesiste fıstıklar kabuklarından ayrılıyor ve daha sonra eve götürüp yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra dama serip kurumaya bırakıyoruz. Kurumanın ardından ayıklamaya başlıyoruz. Ayıkladıktan sonrada toptan satışa sunuyoruz." dedi. 

Verim düştü, fiyat arttı! Bu yıl bahçede kilosu 600 lira - 2. Resim

KİLOSU 600 LİRA

Turgut sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden fıstık kabuklarını soyan bir tesisimiz yoktu, bu da işlerimiz çok zorlaştırıyordu. Şu an ise rahata kavuştuk diyebiliriz. Bu sene yağışların az olması sebebiyle fıstıkta verim düştü. Bundan dolayı fıstıkta fiyat artışı oldu. Bu sene fıstığın kilogram fiyatı 600 lira civarında satışa sunacağız.'' 

