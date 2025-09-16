Verim düştü, fiyat arttı! Bu yıl bahçede kilosu 600 lira

Tarlalarını fıstık bahçelerine dönüştüren Batman'ın Gercüş ilçe merkezi ve köylerindeki çiftçiler, yıl boyunca yoğun çaba harcadıkları fıstık ağaçlarının hasadını yapıyor. Fıstık üreticileri sabahın erken saatlerinde bahçelere giderek fıstıkları topladıktan sonra fıstık tesisine getirip ayıklıyorlar. İlçede yeni kurulan makine sayesinde fıstık üreticileri de rahata kavuştu. Yeni kurulan fıstık tesisinde fıstıklar kabuklarından ayrılarak ayıklanıyor.

KURUTULDUKTAN SONRA AYIKLANIYOR

Fıstık hasadına başladıklarını dile getiren Edip Turgut, ''Gercüş ilçesinde 9. ayda fıstık hasadına başlanıyor. Genelde sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerine gidip fıstıklarımızı topluyor, daha sonrada yeni açılan tesiste fıstıklarımızı makineden geçiriyoruz. Bu tesiste fıstıklar kabuklarından ayrılıyor ve daha sonra eve götürüp yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra dama serip kurumaya bırakıyoruz. Kurumanın ardından ayıklamaya başlıyoruz. Ayıkladıktan sonrada toptan satışa sunuyoruz." dedi.

KİLOSU 600 LİRA

Turgut sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden fıstık kabuklarını soyan bir tesisimiz yoktu, bu da işlerimiz çok zorlaştırıyordu. Şu an ise rahata kavuştuk diyebiliriz. Bu sene yağışların az olması sebebiyle fıstıkta verim düştü. Bundan dolayı fıstıkta fiyat artışı oldu. Bu sene fıstığın kilogram fiyatı 600 lira civarında satışa sunacağız.''