Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığınca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi. Video konferansın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz’in Mavi Vatan’ın bir parçası olduğunu belirtti. Türkiye'nin son aylarda dünyaya çok net bir mesaj verdiğini kaydeden Altun "Türkiye, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu" dedi.

Fahrettin Altun, Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri başlatma fırsatının oluşmasından memnuniyet duyduklarını, zira diplomasinin her daim doğru yol olduğunu ifade ederek "Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmalı, adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız" diye konuştu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, konferanstaki konuşmasında Türkiye ve Yunanistan arasında 2016'ya kadar yapılan 60 tur görüşmede bir çözüm bulunamadığını belirterek "Çözüm bulunamamış olması, bu görüşmelerin tekrar başlatılmamasını gerektirmez. Yunan tarafı samimiyse hiçbir ön şart olmaksızın oturup görüşmeyi kabul etmeli. Türk halkı ve Türk hükûmeti öz güvenli şekilde davranıyor. Aynı yaklaşımı Yunan tarafından da bekliyoruz" yorumunu yaptı.