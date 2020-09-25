Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baskında evde bulunan dokuz kişinin iskambil kâğıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslar jandarma personelini görünce kâğıtları şömineye atarak imha etmeye çalıştı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilirken, evde bulunan kişilere kumar oynamak ve sosyal mesafesi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Baskın yapılan evin Rize İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Rize İHA