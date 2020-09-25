HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı. PKK/KCK operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.
HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen gözaltına alındı
25.09.2020 - 08:14 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı. PKK/KCK operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.
Kaynak: İHA
Etiketler : PKK/KCK operasyonu,Sırrı Süreyya Önder,Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen,
734306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734306.aspx
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