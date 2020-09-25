Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı. PKK/KCK operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de var.