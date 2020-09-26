Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü’nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz, ameliyat ruhsatı olmadığı ifade edilen güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaşmış, daha sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan zanlılardan 2’si İzmir’in Menemen ilçesinde polis tarafından yakalandı. Aralarında operasyonu gerçekleştiren doktor Öner Ö’nün de olduğu 3 firarinin yakalanması için operasyon sürüyor. Bu olayın dehşeti unutulmadan iki ayrı şehirde güzellik merkezi faciaları yaşandı. Antalya’nın Alanya ilçesinde epilasyon yaptırmak isteyen Songül Y.’nin (41), 6. seansta vücudunda birinci derecede yanıklar oluştu. Y.; “Vücudumda belden aşağı komple yanıklar oluştu. Koltuk altlarında da kalıcı yanıklar meydana geldi. Cildiyeye gidiyorum, psikolojim altüst oldu. Güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu. Adıyaman’da da kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden ve lazer epilasyon seansına giren Zuhal T’nin kol ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştu. Zuhal T. “Şikâyetçiyim ve şikâyetimden asla vazgeçmeyeceğim. Vatandaş, gideceği güzellik merkezini çok iyi araştırsın” dedi.

UZMAN TAVSİYESİ: RUHSATA DİKKAT!

Uzmanlar, güzellik merkezi, güzellik salonu veya kuaförlerde tıbbi işlem yapılamayacağı uyarısında bulundu. “Bu alanlarda hekim çalışamaz ve tıbbi enjeksiyon işlemleri yapamaz” diyen uzmanlar, medikal estetik işlemlerinin hekimler tarafından ancak ruhsatlı poliklinik ve muayenehanelerde yapılabilecek işlemler olduğunu vurguladı. Her tıbbi işlemin yan etki ve komplikasyon ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, “Estetik amaçlı bile olsa yapılan işlemlerin ruhsatlı kliniklerde ve bu konuda eğitim almış hekimler tarafından hayata geçirilmesi son derece önemlidir” dediler.