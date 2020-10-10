Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Son olarak Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti gerçekleştiren komandoların terör örgütüne ait 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 9 adet el bombası, 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet tabanca, 95 adet havan mühimmatı, 7 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 5 adet güdümlü füze tetik tertibatı, 1 adet bombaatar mekanizması, bin 500 adet Doçka fişeği, 318 adet hafif silah fişeği, 1 adet termal silah dürbünü, 3 adet hedef noktalayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet Kanas namlusu, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve EYP düzenekleri, 25 adet jelikan benzin, 1 adet keskin nişancı kıyafeti, çok sayıda muhtelif tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.