Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O tam bir yalancıdır" diyerek Özdağ'a yüklendi.

Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurunda bulundu. Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Şiddetle kınıyorum" diyerek suç duyurusuna tepki gösterdi.

Şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunu ve daha önce ABD Başkan Adayı Joe Biden ile görüştüğünü iddia etti.

Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Özdağ'a "İstanbul'da, Bursa'da Ankara’da, Antalya’da aday çıkardın, kaybettin; her yerde kaybettin" diye seslendi. Aydın, İzmir Milletvekili Aytun Çıray için de "Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun" ifadesini kullandı.