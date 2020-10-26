Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Podgorica'da 23-25 Ekim'de düzenlenen program, 2019'da Ankara'da gerçekleşen "Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı"nın devamı niteliğinde olurken, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Ukrayna ve Kosova'daki mezun derneklerinin yönetim kurullarına yönelik eğitimler verildi.Programın kapanış töreninde konuşan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Balkanlar'ın ortak kültürün paylaşıldığı önemli bir bölge olduğuna işaret ederek mezunların iki ülke arasında "mücevher köprü" oluşturduğunu söyledi.

YTB'nin Karadağ'da gerçekleştirdiği faaliyetlerine diğer ülkelerde de devam etmesi temennisinde bulunan Ozan, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hepimizin hayatını, çalışmasını ve faaliyetlerini kuşkusuz etkiledi. Salgın tedbirlerine uyularak yapılan bu programın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

30 ülkede mezun derneği kuruldu

YTB Başkanı Abdullah Eren de programın salgın tedbirlerine uyularak yapıldığını ifade ederek YTB'nin 2011'den bu yana "Türkiye Bursları" programıyla dünyanın dört bir yanından 40 bine yakın öğrenciye burs verdiğini aktardı. Türkiye mezunlarının kendi ülkelerinde teşkilatlanması ihtiyacı üzerine 2017'de "Mezunlar Buluşuyor" projesinin başlatıldığını anımsatan Eren, "Bunun neticesinde 51 ülkede mezunlarımızla buluşmalar gerçekleştirdik." dedi. Eren, dünya genelinde 30 ülkede mezun derneklerinin kurulduğunu söyleyerek "Bizim için mezun dernekleri yeni kurulmaya başlanan ve yavaş yavaş kapasite geliştiren programlardır. 15 ila 20 yıl sonra yurt dışındaki en önemli enstrümanlardan biri olacak ve Türkiye ile bulundukları ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışan bir mezun derneği profili hedefliyoruz." diye konuştu.

Karadağ'daki programa, Anadolu Ajansı (AA) İngilizce Görsel Haberler Bölümünden Yüksel Serdar Oğuz da eğitmen olarak katıldı.