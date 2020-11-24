İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.