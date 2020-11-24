İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.
Kaftancıoğlu hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
24.11.2020 - 05:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 05:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme", "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararı, itiraz üzerine kaldırıldı.
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748534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748534.aspx
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