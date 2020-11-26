Mısır Donanması’na ait 971 borda numaralı savaş gemisi ’El Fateh’ saat 15.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Öte yandan sahildeki vatandaşlar da telefonları ile savaş gemisinin fotoğrafını çekti.
Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
26.11.2020 - 17:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır Donanması’na ait 971 borda numaralı savaş gemisi ’El Fateh’ İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 saat sonra Marmara Denizi’ne açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mısır savaş gemisi,İstanbul Boğazı,
749166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749166.aspx
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