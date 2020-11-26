Mısır Donanması’na ait 971 borda numaralı savaş gemisi ’El Fateh’ saat 15.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Öte yandan sahildeki vatandaşlar da telefonları ile savaş gemisinin fotoğrafını çekti.