Videoda Azerbaycanlı subaylardan Ruslan İmamoğluyev "44 günlük bir harpte, 28 -30 yıllık bir başarıyı alt üst edebilmek için sadece teknoloji yeterli değildi. Bunun arkasında derin bir geçmiş, eğitilmiş personel var. Ta 90'lı yıllardan bugüne Azerbaycan askerleri Türkiye'de eğitim almaktadır. Bugün sayısı 100 bin olan Azerbaycan ordusu için ciddi bir katılımdır. Tatbikatları da katarsak Türkiye'de eğitim almamış Azerbaycan askeri ve subayı yoktur" dedi. Bir başka subay Ali Kerimov da "Ben bugün hayattaysam ve Azerbaycan ikinci Karabağ zaferini kazandıysa Türkiye'de aldığım eğitimler sayesindedir. Türkiye'de eğitim alan askerler her zaman ön safta savaştı ve en az kayıp verdi. Düşmanın bütün kuvvetlerini mahveden bu askerlerdi" ifadesini kullandı.
Azerbaycan askerleri: Karabağ zaferi Türkiye'de aldığımız eğitim sayesinde geldi
12.12.2020 - 23:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı askerlerin videolarını paylaştı. Altun "Türkiye’nin Azerbaycan’la geliştirdiği üst düzey siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler bölgenin huzur ve refahı için son derece önemlidir. Bu ilişkiler, bölgesel barışı arzulayan herkes için korkulması gereken değil desteklenmesi gereken adımlardır" mesajını verdi.
Etiketler : azerbaycan,fahrettin altun,
752824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752824.aspx
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