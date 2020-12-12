Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Videoda Azerbaycanlı subaylardan Ruslan İmamoğluyev "44 günlük bir harpte, 28 -30 yıllık bir başarıyı alt üst edebilmek için sadece teknoloji yeterli değildi. Bunun arkasında derin bir geçmiş, eğitilmiş personel var. Ta 90'lı yıllardan bugüne Azerbaycan askerleri Türkiye'de eğitim almaktadır. Bugün sayısı 100 bin olan Azerbaycan ordusu için ciddi bir katılımdır. Tatbikatları da katarsak Türkiye'de eğitim almamış Azerbaycan askeri ve subayı yoktur" dedi. Bir başka subay Ali Kerimov da "Ben bugün hayattaysam ve Azerbaycan ikinci Karabağ zaferini kazandıysa Türkiye'de aldığım eğitimler sayesindedir. Türkiye'de eğitim alan askerler her zaman ön safta savaştı ve en az kayıp verdi. Düşmanın bütün kuvvetlerini mahveden bu askerlerdi" ifadesini kullandı.