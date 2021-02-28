Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Darbe sadece meşru yönetimi ele geçirmek değil; sosyal, iktisadi ve kültürel hayatı bütünüyle esir almaktır. 28 Şubat darbenin postmodern uygulama örneği olarak tarihteki yerini aldı. Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.