Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Darbe sadece meşru yönetimi ele geçirmek değil; sosyal, iktisadi ve kültürel hayatı bütünüyle esir almaktır. 28 Şubat darbenin postmodern uygulama örneği olarak tarihteki yerini aldı. Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız
28.02.2021 - 15:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "28 Şubat, darbenin postmodern uygulama örneği olarak tarihteki yerini aldı. Darbenin her türlüsünün karşısında, millet iradesinin yanındayız" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,28 Şubat,
771133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771133.aspx
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